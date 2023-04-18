All-Comers Track Meet
April 14
Community
Under 12
100-meter run — 1. Lilly Brown, 16.96; 2. Audrey Mortenson, 17.21; 3. Silas Rose, 17.46; 4. Naomi Freeman, 17.71; 5. Kurt Alacantra, 1784; 6. Ragnar Mortenson, 17.88; 7. Asher Freeman, 18.76; 8. Ruby Kesling, 19.03; 9. Ali Hawn, 20.79; 10. Wesley Boyle, 20.85; 11. Livia Abena, 21.78; 12. Caedmon Mortenson, 24.03; 13. Nika Hawn, 24.53; 14. Abby Boyle, 25.93; 15. Lira Abena, 28.61; 16. Gabriel Lichter, 36.54.
400— 1. Lilly Brown, 1:34.32; 2. Audrey Mortenson, 1:34.38; 3. Noami Freeman, 1:43.95; 4. Ragnar Mortenson, 1:43.95; 5. Asher Freeman, 1:50.84; 6. Livia Abena, 1:56.38; 7. Ali Hawn, 1:56.38; 8. Wesley Boyle, 2:05.45; 9. Caedmon Mortenson, 2:08.09; 10. Nika Hawn, 2:08.63; 11. Everly Rauwolf, 2:10.06; 12. Lira Abena, 2:12.91; 13. Abby Boyle, 2:14.78.
400 relay — 1. Audrey Mortenson, Ragnar Mortenson, Ali Hawn, Lilly Brown.
12-and up
100-meter run — 1. Jastine Asuncion, 12.25; 2. George Acquino, 13.51; 3. Max Jensen, 14.00; 4. Martin Canaveral, 14.01; 5. Cody Sum, 14.41; 6. Oscar Boado, 15.43; 7. Cameron Humphrey, 16.18; 8. Stella Kniep, 16.42; 9. Ailey Purcell, 16.55; 10. Jet Mendoza, 17.11; 11. Jackson Shanahan, 17.50.
400 — 1. Jackson Shanahan, 1:28.45.
All ages
100 hurdles
1. Cameron Humphrey, 21.31; 2. Jackson Shanahan, 24.31; 3. Stella Kniep, 24.67.
Shot put — 1. Mycus Fernandez, 40-3.
High school
Boys
100 — 1. Manuel Silva, 11.90; 2. John Ticman, 12.14; 3. Gian Saliva, 12.41; 4. Jonathan Alonzo, 12.52; 5. Enrique Silva, 12.62; 6. Matthew Macapugay, 12.64; 7. Nathan Bungay, 12.78; 8. Joshua Marquez, 12.95; 9. Miles Grimes, 13.05; 10. Davon Clark, 13.26; 11. JJ Marasigan, 13.72; 12. Tristan Diesta, 13.76; 13. Michael Valenzuela, 13.88; 14. Christian Jutie, 14.29; 15. Deegan Canavan, 19.67; 16. Phin Ferkingstad, 24.60; 17. Arvin Arevalo, 31.35.
400 — 1. Jacob Sarnowski, 55.94; 2. Miles Grimes, 56.52; 3. Gabriel Koehler, 56.66; 4. Manuel Silva, 56.73; 5. John Ticman, 58.23; 6. Simon Grimes, 59.25; 7. Jonathan Alonzo, 59.42; 8. Joshua Hathaway, 1:00.05; 9. Enrique Silva, 1:00.67; 10. Gian Saliva, 1:00.98; 11. Joshua Marquez, 1:01.19; 12. Joseph Hathaway, 1:01.22; 13. Davon Clark, 1:01.69; 14. Tristan Diesta, 1:04.28; 15. Matthew Macapugay, 1:04.72; 16. Nathan Bungay, 1:05.87; 17. Paxson Williams, 1:07.82; 18. JJ Marasigan, 1:08.76; 19. Christian Jutie, 1:09.30; 20. Michael Valenzuela, 1:09.86.
3,200 — 1. Elias Lizow, 10:30.80; 2. Bengt Anderson, 10:59.66; 3. Joseph Hathaway, 11:12.90; 4. Miles Grimes, 11:15.92; 5. Gabriel Koehler, 11:18.28; 6. Joshua Hathaway, 11:20.29; 7. Jacob Sarnowski, 11:23.66; 8. Simon Grimes, 11:35.91; 9. Paxson Williams, 11:51.96; 10. Ram Caballa, 11:53.54.
110 hurdles — 1. Matthew Macapugay, 17.58; 2. Manuel Silva, 18.31; 3. Joshua Marquez, 20.13; 4. John Deniel Recustodio, 24.55; 5. Michael Valenzuela, 26.88.
400 relay — 1. Gian Saliva, Matthew Macapugay, Manuel Silva, John Ticman, 49.11; 2. Miles Grimes, Enrique Silva, Jacob Sarnowski, Nathan Bungay, 50.92; 3. Davon Clark, Joshua Marquez, John Deniel Recustodio, JJ Marasigan, 51.97; 4. Jonathan Alonzo, Christian Jutie, Michael Valenzuela, 54.08.
1,600 relay — 1. Miles Grimes, Ram Caballa, Joseph Hathaway, Jacob Sarnowski, 4:03.01; 2. Gabriel Koehler, Simon Grimes, Joshua Hathaway, Elias Litzow, 4:04.87; 3. Manuel Silva, Gian Saliva, John Ticman, Enrique Silva, 4:13.56.
Shot put — 1. Aron Bautista, 42-2.5; 2. Tino Timu, 39-0; 3. Andrei Hernandez, 36-11.5; 4. Kent Maramba, 34-7.5; 5. Keith Thomas, 33-7; 6. Frank Dorner, 31-8.5; 7. Derek Ignacio, 26-5; 8. Deegan Canavan, 17-11; 9. Phin Ferkingstad, 14-7.5; 10. Arvin Arevalo, 9-3.
Girls
100 — 1. Avie Arevalo, 14.10; 2. Jisselle Blanco, 14.37; 3. Mizzy Arbues, 15.17; 4. Grace McSparron, 18.17.
400 — 1. Jisselle Blanco, 1:10.58; 2. Serenity Bushell, 1:11.45; 3. Abigail Harver, 1:13.61; 4. Maggie Hubert, 1:14.21; 5. Grace McSparron, 1:25.72.
3,200 — 1. Abigail Harver, 12:47.27.
400 relay — 1. Avie Arevalo, Mizzy Arbues, Jisselle Blanco, Maggie Hubert, 1:01.67.
1,600 relay — 1. Abigail Harver, Jisselle Blanco, Maggie Hubert, Serenity Bushell, 5:04.64.
Shot put — 1. Donavyn Koehler, 21-0.5; 2. Lindy Glenn, 18-9.
Middle school
Boys
100 — 1. Christain Enriquez, 13.37; 2. Jacob Vizocho, 13.43; 3. Cole Barkemyer, 13.64; 4. Jude Villaroya, 14.09; 5. Cooper Smith, 14.60; 5. Bradley Rife, 14.60; 7. Taiyo Seto, 14.71; 8. Peter Joekey, 15.17; 9. Valentine Trout, 15.38; 10. Huxley Williams, 15.72; 11. Demver Busto, 15.89; 12. Hunter Wagner, 16.53; 13. Axel Hargraves, 16.73; 14. Eric Litzow 16.77; 15. Sam Kenshao, 17.27; 16. Ephrem Oliver, 18.11; 17. Sotkely Williams, 18.40; 18. Malachai Thompson, 18.77.
400 — 1. Cooper Smith, 1:11.96; 2. Garrett Wood, 1:16.56; 3. Eric Litzow, 1:17.42; 4. Henry Pysher, 1:29.68.
3,200 — 1. Henry Pysher, 14:01.83; 2. Eric Litzow, 14:39.87; 3. Stokely Williams, 14:39.98.
100 hurdles — 1. Christain Enriquez, 18.75; 2. Huxley Williams, 21.51; 3. Axel Hargraves, 22.24; 4. Hunter Wagner, 22.54; 5. Bradley Rife, 22.84; 6. Malachai Thompson, 24.39; 7. Sam Kenshalo, 25.95; 8. Lucas Cook, 27.79; 9. Henry Pysher, 28.27.
400 relay — 1. Taiyo Seto, Jacob Vizocho, Cole Barkemeyer, Peter Joekey, 57.10.
1,600 relay — 1. Lucas Cook, Eric Litzow, Taiyo Seto, Valentine Trout, 5:29.92.
Shot put — 1. Jude Villaroya, 30-1; 2. Demver Busto, 26-8.5; 3. Christian Enriquez, 24-4; 4. Garrett Wood, 21-3; 5. Cooper Smith, 20-0.
Girls
100 — 1. Angeline Arnett, 13.90; 2. Jessica Hernaez, 15.10; 3. Taryn Barkemeyer, 15.22; 4. Dannica Sharratt, 15.51; 5. Leila Lovett, 15.58; 6. Kylie Alcantra, 15.88; 7. Jillian Mahle, 16.35; 8. Pinky Pagsolinga, 16.42; 9. Elinor Stoecker, 16.46; 10. Miah Anthony-Cunanan, 16.62; 11. Crystal Miller, 16.77; 12. Aniston Krug, 16.93; 13. Isabelle Christescu, 17.30; 14. Lilly Gilmour, 17.37.
400 — 1. Taryn Barkemeyer, 1:14.66; 2. Lillian McSparron, 1:28.15.
3,200 — 1. Dannica Sharratt, 15:45.44.
100 hurdles — 1. Angeline Arnett, 19.95; 2. Jessica Hernaez, 21.11; 3. Dannica Sharratt, 22.18; 4. Leila Lovett, 22.95; 5. Kylie Alcantra, 23.45; 6. Jhade Alabanza, 23.63; 7. Elinor Stoecker, 24.19; 8. Lilly Gilmour, 25.56; 9. Isabelle Christescu, 26.21.
400 relay — 1. Jhade Alabanza, Miah Anthony-Cunanan, Leila Lovett, Taryn Barkemeyer, 1:06.16; 2. Pinky Pagsolinga, Aniston Krug, Kylie Alcantra, Lilly Gilmour, 1:08.04.
1,600 relay — 1. Miah Anthony-Cunanan, Dannica Sharratt, Lilly Gilmour, Lillian McSparron, 6:13.41.
Shot put — 1. Lilly Gilmour, 23-3; 2. Kylie Alcantra, 23-2.5; 3. Miah Anthony-Cunanan, 22-5.5; 4. Pinky Pagsolinga, 22-3; 5. Angeline Arnett, 21-2; 6. Leila Lovett, 16-10.
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